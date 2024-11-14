感染症を予防するために大切なことは、石けんによる手洗いとアルコール消毒、そしてなにより健康管理です。健康管理の基本は、十分な栄養がとれる食事と睡眠をとること。今回は、免疫機能を下げずにダイエットをするポイントを解説します。【関連記事】消毒液の正しい量！手洗いの正しい時間！間違っていませんか？免疫機能とは？私たちのカラダにはもともと免疫機能が備わっています。免疫とはカラダを守る防御システムのことで