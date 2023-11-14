Gopal Sharma[カトマンズ １３日 ロイター] - ネパール当局は１３日、中国系短編動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」を国内で禁止すると発表した。アプリ悪用で社会の調和と善意が阻害され、規制を求める声が高まっていると説明した。地元の報道によると、ネパールでは過去４年間にティックトックに関連する１６００件を超えるサイバー犯罪が報告されている。シャルマ通信・情報技術相は、ティックトック禁止は