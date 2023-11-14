お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（４６）が１４日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」に生出演。妻で女優の蒼井優（３８）の政治的発言がフェイクニュースだったことについてコメントした。ネット上では、蒼井らが、れいわ新選組や同党の山本太郎代表を支持しているかのようなコメントが拡散していた。蒼井の所属事務所は９日、拡散されているコメントについて、公式サイトで「事実無根」と発表した。山里は「