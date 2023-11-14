観光目的でハワイを訪れた若い日本人女性が入国を拒否され、強制帰国させられるケースが相次いでいます。「犯罪者扱い」ハワイで日本人女性“入国拒否”売春疑われる？若い女性から相談急増番組が取材を進めると、日本人女性の「海外出稼ぎ」をサポートする業者の存在が浮上。直撃取材しました。（「グッド！モーニング」2023年11月14日放送分より）

◆日本人女性がハワイで入国拒否…急増の背景