イスラム組織「ハマス」は、イスラエルの空爆によって死亡したとする人質の映像を公開しました。ハマスのSNS上で公開された映像には、「私の名前はファウル・アザイ・マーク・アシアニ、19歳」と名乗る女性が映されています。女性は、ガザ地区全域が攻撃を受けているとしたうえで、「他の人質と一緒にいるが、私たちはミサイル攻撃で死ぬのではないかと恐れている。やめてください」と訴えています。ハマスは、この女性が