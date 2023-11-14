【プレミアリーグ】ブライトン1−1シェフィールド・ユナイテッド（日本時間11月12日／アメックス・スタジアム）【映像】一発レッドで審判に“指”を立てて抗議する疑惑のシーンややこしいハンドサインに、見間違える人が続出した。ブライトンMFのダフードはチームメイトのMFギルモアが相手DFに削られた姿を見て、報復行為として足首を踏みつける危険なプレーを犯してしまった。主審はすかさずレッドカードを出して一発退場を命じ