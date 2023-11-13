国民民主党の玉木雄一郎代表は１３日、都内で報道陣の取材に対し神田憲次財務副大臣の辞任について言及した。神田氏は１１月９日の参院財政金融委員会で税金滞納に「私が代表取締役となっている会社が保有する土地、建物について税金の滞納で（名古屋市の）市税事務所から差し押さえを受けたことがあります」と答弁し事実を認めていた。玉木氏は「まず税務行政に携わる副大臣が（税金）滞納を繰り返していたのは言語道断です
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