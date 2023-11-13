二人の″神″が激突したのは10月上旬のとある日、夜10時半ごろのこと。対戦場所は六本木にある雑居ビルだった。まずは黒いレクサスから体を縮めて″ハマの大魔神″こと佐々木主浩(かづひろ)（55）が降り立った。身長190?、体重約100?の巨躯は圧倒的な存在感を放っている。続いて、同じ車から出てきたのは”神スイング”でおなじみのスポーツ系タレント、稲村亜美（27）。こちらも身長173?、バスト86?と恵まれた体格の持ち主だ。親