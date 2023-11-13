Jacob Gronholt-Pedersen［コペンハーゲン１１日ロイター］ - アイスランド気象当局は１１日、数日以内に南西部の火山が噴火する可能性があると明らかにした。地震が続き、地下でマグマが急速に広がっているという。国民保護当局は人口約３０００人の漁師町グリンダビークに避難命令を出した。南西部のレイキャネス半島は火山地帯で地震多発地域。２０２１年３月にはファグラダルスフィヤル火山で全長５００─７５０メート
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 岸田首相に「もう詰んだ」の声
- 2. YouTuber煉獄コロアキ 任意同行
- 3. 孫に年110万円贈与 まさかの事態
- 4. 風俗に月200万円使う芸人に呆れ
- 5. フワちゃん態度 若槻らガチ注意
- 6. 過去に大胆ヌード披露した女優
- 7. 老舗寿司屋で「サーモン」赤っ恥
- 8. ジャケット安っぽい 意外な理由
- 9. あぶ刑事を降板 木の実ナナの今
- 10. 元教員 性暴行データの削除拒否
- 1. 岸田首相に「もう詰んだ」の声
- 2. YouTuber煉獄コロアキ 任意同行
- 3. 老舗寿司屋で「サーモン」赤っ恥
- 4. 命がけクマ駆除「バカげた」報酬
- 5. 風呂のたき口に上半身焼けた遺体
- 6. 大塚駅周辺のデリヘルを摘発
- 7. 「日よけ」で大炎上した新米大臣
- 8. 爆発的繁殖キョン 実は高級食材?
- 9. 下級生へ集団叱責 元花組が証言
- 10. 宇野昌磨 表彰台でまさかの仕草
- 1. 33歳女性が「八幡市長」に初当選
- 2. 京都で史上最年少の女性市長誕生
- 3. 町政混乱 投票率62%で新人初当選
- 4. 火葬場の闇?「衝撃事件」の真相
- 5. 財務副大臣の辞任「判断が遅い」
- 6. 33歳 全国最年少の女性市長誕生
- 7. 福島で「特異な選挙戦」疑問の声
- 8. 神田財務副大臣 辞表を提出
- 9. 後藤市議 こめお祝福に何が悪い
- 10. ひろゆき氏 大阪万博に辛らつ
- 1. 飼い主の棺にしがみつく犬に涙
- 2. 2年で60kg減量「モデルのよう」
- 3. 小学生に常習的性暴行 死刑執行
- 4. 洗濯盗まれたら死 北の貧困問題
- 5. 飛行機に乗り遅れた女が奇行
- 6. ヘリが墜落 米特殊部隊5人死亡
- 7. ロシア当局者3人 爆発で死亡
- 8. イスラエルが「死刑執行」宣告か
- 9. ベトナムの麻薬密売 18人が死刑
- 10. ハマス襲撃のフェス「問題なし」
- 1. 孫に年110万円贈与 まさかの事態
- 2. ジャケット安っぽい 意外な理由
- 3. 「タッチレス改札」今後主流に?
- 4. 資産8千万円元経営者 破産の理由
- 5. 千葉で住んではダメな場所に新築
- 6. 若者のスマホ操作 フリック半数
- 7. 明治ブルガリア 11万個自主回収
- 8. 賃貸の独居老人 年金で生活可能?
- 9. NISAのメリット 初心者向け解説
- 10. 新若手社員 残業拒否も仕事熱心?
- 1. Amazonが特許侵害 70億円請求へ
- 2. NASA 最初のブラックホール発見?
- 3. スカスカの偽AirPods 売れる理由
- 4. 世界初 米で眼球移植に成功
- 5. 初代ゲームボーイの外装 木材に
- 6. 恐竜の大量絶滅 原因は細かい塵?
- 7. 忘年会への参加 7割が10人以上で
- 8. TikTok上の動画 ほとんどが広告?
- 9. さすがダイソー 驚きの毛玉取り
- 10. 見分けられる? 一方通行の標識
- 1. ネイマールの衝撃姿にネット賛否
- 2. 遠藤レッド回避が物議 VARに非難
- 3. 大谷獲得希望の裏で…切実な事情
- 4. 赤井沙希独身 超大物勧められる
- 5. 喧嘩自慢の首絞め怒声 瓜田驚き
- 6. 岡田監督 侍J佐藤に「タコ」発言
- 7. リヴァプール監督 遠藤を大絶賛
- 8. Jリーグ舐めるな J2でサポ怒り
- 9. 手術3度68針 戦力外も本望の引退
- 10. 河本結 白肌のぞく超ミニ姿公開
- 1. 風俗に月200万円使う芸人に呆れ
- 2. フワちゃん態度 若槻らガチ注意
- 3. 過去に大胆ヌード披露した女優
- 4. あぶ刑事を降板 木の実ナナの今
- 5. 三上悠亜「初体験」大胆トーク
- 6. 現場から突然姿を消した大物俳優
- 7. 若手の中居にガチビンタした俳優
- 8. 困窮男性を福祉課が追い返す?
- 9. ハライチ岩井 19歳女優と結婚
- 10. すい炎闘病の次課長河本 21kg減
- 1. 出会いのチャンスを逃さない！【出会い…
- 2. 何食べても美味な都道府県 1位は
- 3. 完全に沼…年下彼氏が最高な理由
- 4. 女性に威圧…電話一本で態度一変
- 5. 高所恐怖症は治せる? 専門医解説
- 6. 略奪婚もこんなはずじゃ…手遅れ
- 7. リピ買い確定 DAISO最強文具5選
- 8. 「学校へ行こう！」チビあゆ現在
- 9. 愛車の窓叩き…怒鳴る迷惑女性
- 10. 母親失格だな モラハラ夫に反撃