Jacob Gronholt-Pedersen［コペンハーゲン１１日ロイター］ - アイスランド気象当局は１１日、数日以内に南西部の火山が噴火する可能性があると明らかにした。地震が続き、地下でマグマが急速に広がっているという。国民保護当局は人口約３０００人の漁師町グリンダビークに避難命令を出した。南西部のレイキャネス半島は火山地帯で地震多発地域。２０２１年３月にはファグラダルスフィヤル火山で全長５００─７５０メート