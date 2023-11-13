警察は俳優イ・ソンギュン（48）、G-DRAGON（35）を違法薬物疑惑で立件したものの、立証が難航しているという。【画像】BIGBANG、新曲で“強制カムバック”か…仁川（インチョン）警察庁・麻薬犯罪捜査係は現在、麻薬類管理に関する法律違反の疑いでイ・ソンギュンとG-DRAGONを調査している。各分野のトップスターであるため、内偵、立件過程で世間の耳目が集中し、容疑立証前から非難が殺到した。しかし、2人は簡易試薬検査、精密