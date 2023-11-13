¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢93ºÐ¤ÎÉ×¤¬89ºÐ¤ÎºÊ¤ò»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔË­Ê¿¶è¤Î¾åËÒÆ»ÍºÍÆµ¿¼Ô93ºÐ¤Ç¤¹¡£¾åËÒÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å3»þ¤´¤í¤«¤é¤­¤Î¤¦¸áÁ°9»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¼«Âð¤ÇºÊ¤Î±ÑÂå¤µ¤ó89ºÐ¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸áÁ°8»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¡ÖºÊ¤¬Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°Õ¼±¤È¸ÆµÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¾åËÒÍÆµ¿¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ÑÂå