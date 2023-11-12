º£µ¨¸Â¤ê¤Çµð¿ÍÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤òÂàÇ¤¤·¤¿Âçµ×ÊÝÇî¸µ»á¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¡¼¥ÖÂçµ×ÊÝ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Öµð¿Í·³¤Ë¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¾®ÎÓÀ¿»Ê¤ÎÉ¬Í×À­¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¾®ÎÓ¤Ïº£µ¨¡¢£±·³¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¬¤é£²£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Î¤ß¡£ÂÇÀÊ¿ô¤â¤ï¤º¤«£¹¤Ç¡¢¹µ¤¨Êá¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âçµ×ÊÝ»á¤Ï¡ÖÀ¿»Ê¤Ï¤¢¤¤¤Ä¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤ì¤À¤±Îý½¬¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¡£Âº·É¤¹¤ë¡×¤È