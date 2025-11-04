ムーミンの世界観に包まれたクリスマス※昨年実施イメージ（以下の写真同） 埼玉県伊能市・「ムーミンバレーパーク」では毎年、冬をテーマにしたイベントを開催していますが、2025年は初めてとなるクリスマスがテーマのイベントを開催！ 小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編、“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』でのムーミン谷のクリスマスのお祝いが再現されています。「ムーミンバレーパーク」全体が、ムー