11月11日朝、静岡県富士市内で軽トラックを無免許で運転中、交通違反の告知を受けた際に、反則切符に他人の名前を書いて提出した疑いで沼津市の会社員の男（32）が逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）、有印私文書偽造・行使の疑いで逮捕されたのは、沼津市大岡の会社員の男（32）です。 警察によりますと、男は11月11日午前5時頃、富士市内の市道で、ワンボックスタイプの軽乗用車を無免許で運転し、交通違反の告知
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