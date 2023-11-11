ガザ地区の保健当局は、ガザ最大規模の医療機関シファ病院の燃料が尽き、医療機能が停止したと明らかにしました。ロイター通信などによりますと、ガザ地区の保健当局は11日、「病院の燃料が底を尽き、医療機能が停止した」と発表しました。保育器に入っている乳児のうち1人が死亡し、39人が死亡するリスクにさらされているということです。また保健当局は「シファ病院は包囲され、イスラエル軍の標的となっている」と明ら