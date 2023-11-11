政治団体・日本保守党代表で作家の百田尚樹氏（６７）が１１日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。日本保守党が大阪市内で行った大阪初街宣に「もの凄い数の人が来てくれて、大盛況だった」と振り返りながらも「不可解なことが起こった」と投稿した。 【写真】東京での街宣には人、人、人！！ 百田氏はこの日、午後６時から事務総長のジャーナリスト有本香氏（６１）、共同代表で名古屋市長の河村たかし氏（７５