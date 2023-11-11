埼玉県戸田市は１０日、今年３月に発生した美笹中切りつけ事件で、刃物を持った男子高校生（当時）を取り押さえようとして重傷を負った男性教諭（６０）に特別表彰の表彰状を授与した。授与式は冒頭以外が非公開とされ、菅原文仁市長は「身を顧みずに生徒を守ろうとした勇気ある行動」と教諭をたたえるコメントを出した。市は事件を受け、市立小中全１８校に警備員を置くなどの安全対策を進めている。