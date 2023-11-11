横浜ＤｅＮＡ・バウアー（資料写真）横浜ＤｅＮＡの萩原龍大チーム統括本部本部長は１１日、トレバー・バウアー投手（３２）が米大リーグ復帰を視野に入れていることを明らかにした。萩原氏は「元々メジャーリーグに戻るためにうちに来てくれたと思うので、そこのチャンスがどれだけあるか。今、（バウアー側が米球団を）リサーチされていると思うのでそれ次第」と説明した。球団としても残留交渉は続けている。再契約に向け