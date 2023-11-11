朝倉未来に対決を申し込んだ結果「朝倉未来ですよ、俺」「アドレナリン出て、判断間違えてない？」の発言に凍りつくシーンがあり、「それだけで引っ込ませるのがスゴイ」などざわつく場面があった。【画像】朝倉未来、静かにブチギレで一触即発11月23日（木）さいたまスーパーアリーナ・コミュティアリーナで行われる『BreakingDown 10』オーディション動画の最新回vol.5が、11日に大会CEOである朝倉未来のYouTubeチャンネルで