【連載・住まい選びとマネー論・9】 ECサイト「楽天市場」を利用する楽天カード会員に好評を得ている楽天カードの特典「毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント5倍」は、12月5日から「ポイント4倍」にダウンする。「楽天市場」の買い物に対して、楽天の各サービスの利用状況に応じて付与するポイント倍率が変わるSPU（スーパーポイントアッププログラム）の12月1日の改定とあわせ、SNSでは、楽天市場、ひいては楽天経済圏が