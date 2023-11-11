西武の2年目右腕・黒田将矢は最速157キロ…フォークも操る今季は5位に終わった西武。しかし来季巻き返しへ、有望な若手も多い。2年目の黒田将矢投手もその1人だ。最速157キロを誇る19歳右腕の剛球に「低めのストレートやばい」「ほぼ千賀やん」「楽しみすぎる」とファンは声をあげた。八戸工大一高出身の黒田は2021年ドラフト5位で入団した。1軍登板機会はないが、今季は2軍で13登板（7先発）し3勝3敗、防御率3.93。8月の3軍戦