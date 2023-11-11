■「あなたたちの支援なしでわれわれは戦う」【写真】ゼレンスキー大統領の危機感と焦燥は…ゼレンスキー大統領の危機感と焦燥は日増しに強くなっているようだ。11月8日のロイターとのインタビューで、「もし来年トランプが大統領に返り咲いたらどうするか」と聞かれたゼレンスキー大統領は、苛立った様子でこう答えた。「もし米国議会やホワイトハウスがウクライナ支援策を変更するなら、こう言おう――わかった、それならあな