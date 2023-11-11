北京で開かれたダイエット大会の参加者ら＝2月（共同）【北京共同】中国で肥満と前段階の過体重の総人口が米国を抜き世界最多を独走中だ。国内メディアは6億人と推計し「全国総肥満の勢い」と注意喚起する。生活習慣病の深刻化で医療体制を圧迫し、糖尿病の治療薬を「痩せ薬」として使用する事例も多発。過剰なダイエットが命に危険を及ぼすケースもあり肥満が社会問題化している。体重100キロ、身長175センチの遼寧省大連の女