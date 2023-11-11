韓国でシンガー・ソングライターとして活動していたNahee（ナヒ）さんが死去したことが10日、明らかになった。24歳だった。 【写真】ナヒさんの6月公演の告知 こんなに元気そうだったのに 複数の韓国メディアによると、ナヒさんは8日にこの世を去ったという。死因は公表されていない。 Naheeさんは2019年にシングル「Blue City」でデビュー。以降「Blue Night」「あなたは本当にヒドイ！」「City Drive