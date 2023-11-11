中学受験、高校受験、大学受験。人生の節目には、誰だって万全の体調で臨みたい。【地図】「生理で追試」OK、NGの都道府県だが、月経（生理）痛や「月経前症候群」（PMS）に悩む女性は少なくない。生理周期をコントロールしたり痛みを和らげたりする方法として有効なのは「ピル（経口避妊薬）」だが、子どもの服用には抵抗感を示す声もある。初潮を迎えたばかりや月経周期が安定しない小中高生がピルを飲んでも問題はないのだ