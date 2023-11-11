総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．４５」（１２月３１日、さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カード発表記者会見が１１日、東京都内で行われ、リオ五輪レスリング銀メダリストの太田忍（２９）＝パラエストラ柏＝と元Ｋ−１ファイターの芦澤竜誠（２８）＝Ｂａｔｔｌｅ−Ｂｏｘ＝が登壇。大みそかでの両者の対戦が決定した。芦澤は同大会初参戦の４月「ＲＩＺＩＮ．４１」で、皇治（３４）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝とキックボクシン