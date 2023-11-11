弁護士の山岸久朗さんは先月下旬、コインパーキングの積算金額を見て目を疑った。山岸久朗弁護士が利用した3日後に記者が駐車場を訪れると、看板の表示が変わっていた=2023年10月27日午後3時12分、大阪市北区、大滝哲彰撮影（画像の一部を加工しています）「えっ？4800円？」初めて利用した大阪市北区の駐車場。看板には以下のような表示があった。「午前10時〜午後4時の時間内最大料金は1200円」「午後4時〜午前10時の
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