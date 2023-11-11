虐待を受けて心に傷を負った子どもたちを支援するため、大企業のトップや元大臣、事務次官らが参画する新たな財団が設立されました。こどもたちと共に歩む会千本倖生代表理事：「（児童）虐待というのは日本の中で一番寄付がないんです。ゼロなんです。私ども経済人が若干でもお手伝いすることが大切ではないか」一般財団法人「こどもたちと共に歩む会」は、KDDIの共同創業者で起業家の千本倖生氏（81）の呼び掛けで発足し