「練習試合、東京ヤクルトスワローズ−四国ＩＬｐ愛媛」（１１日、坊っちゃんスタジアム）１０月１日以来の実戦登板を果たしたヤクルト・奥川恭伸投手が、３回無失点２奪三振。最速１５４キロと圧巻の投球を見せた。前日の練習後に「出力を出したい」と意気込んで臨んだ登板で、有言実行の投球。初回から１５０キロを連発し、３球目には１５４キロを出した。二回以降は１５０キロこそ出なかったが、安定して１４０キロ後半の