人生の3大支出のひとつ「マイホーム」。大きな額となる買い物のため、ほとんどの人がローンを利用しますが、返済できなくなるリスクは誰にでもあります。本記事では、FP1級の川淵ゆかり氏がAさんの事例から、住宅ローンを滞納するとどんなことが起きるのか、また、滞納前にすべきことについて、解説します。現役時代の年収は1,200万円、貯金も十分でも住宅ローン返済が滞ったワケAさんは大企業に勤務していた65歳の男性です。妻は2