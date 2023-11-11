元アウトサイダーでブレイキングダウン人気選手の啓之輔が９日、インスタグラムを更新。綺麗な投球フォームを披露し、ファンが反応した。野球場のマウンド周辺で、投球フォームの連続写真を投稿。「俺は野球の試合も控えてるんだよ久しぶり過ぎて、、、」と、気持ちが高ぶっている様子をつづった。２３日のブレイキングダウン１０では、若手のダイスケとの対戦が決定。オーディション動画が配信されたことで反響もあるが、