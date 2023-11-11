「実際にまだ見ていないのですが」立浪和義監督（54）がドラフト会議で外したのは、「1巡目の入札選手の交渉権」だけではなかった。この失敗が、来季、自らの首を絞めるきっかけとならなければいいのだが…。【写真】秋季キャンプに訪れた熱心な中日ファン（中日ドラゴンズの公式Instaglamより）去る10月26日に行われたプロ野球・ドラフト会議で中日ドラゴンズが、外れ1位で指名したのは、亜細亜大学の右腕・草加勝投手（21）