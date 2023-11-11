お屋敷を2日間で一気に片付ける（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）「来週までに実家を空にしてほしい」急な依頼を受けて向かった先は、全16部屋の大きなお屋敷だった。いったい、依頼者の家族に何があったのか。本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。ゴミ屋敷・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）を営み