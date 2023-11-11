「ボートレースは年齢に関係なく、技術と経験がものをいう競技です。野球でいえば、僕はまだキャッチボールをしているレベルなので、早くバッティングができるレベルになりたいです」【写真】人気女子プロレスラーだった豊田真奈美さん「結婚願望はあります！チャンスがあればいつでも」こう話すのは、2020年12月に現役生活に別れを告げた元西武ライオンズ投手で、ボートレーサーの野田昇吾（30）。球界からは史上2人目の異色の