パワハラを受けた瞬間は恐怖に支配され、固まってしまうことが多いだろう。兵庫県に住む40代後半の女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収100万円未満）は、「（上司から）パワハラの被害に遭ったとき何も言い返せなかったのが悔しかったのを今でも後悔しています」と打ち明ける。しかし、やられたままでは終わらなかった。（文：國伊レン）自業自得で異動になった上司…「本当に心の寂しい可哀想な人」女性は会社を退