【北京共同】中国山東省済南市中級人民法院（地裁）は10日、総額約9億7千万元（約200億円）の賄賂を受け取ったとして、収賄罪で中信銀行の孫徳順元頭取に執行猶予2年付きの死刑判決を言い渡した。全財産を没収し、政治的権利を終身剥奪する。猶予期間の経過後は無期懲役とする。国営通信新華社が伝えた。孫元頭取は2003〜19年、銀行幹部の職権を利用し、企業に便宜を図り、巨額の賄賂を受け取った。習近平指導部は「反腐敗闘