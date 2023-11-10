体調不良で先月、衆院議長を辞任したばかりの自民党の細田博之衆院議員が10日、亡くなった。政権中枢の要職を数々務めた政治経歴から、政界からは哀悼の意が示されたが、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）との関係性など疑惑は残されたままとなった。会見で記者の質問を聞く細田博之衆院議長=2023年10月13日午後2時36分、衆院議長公邸、上田幸一撮影通産官僚だった細田氏は、その手堅い手腕を時の首相から買われ、要職を歴任
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