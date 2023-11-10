相次ぐクマ被害に対処する自治体に「クマがかわいそう」などとして非難の声が相次いでいることを受け、北海道や東北を含む8道県の知事会は、国民に自制を呼びかけるよう政府に緊急要望する。クマによる死亡、負傷事案が多発する中、住民を守るための捕獲に理解を求めたい考えだ。【図解】もし、クマに出くわしたら…要望するのは北海道と東北6県、新潟県による知事会。13日に岩手県の達増拓也知事や北海道の鈴木直道知事らが農