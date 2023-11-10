慎之助は他球団選手が敬遠する“昭和の武闘派”始まったばかりのプロ野球のストーブリーグで、巨人が3年連続でフリーエージェント（FA）選手を獲得できないのではないかと球界関係者の間で囁かれている。特に巨人の最重要課題の投手では、ここまでFA権行使を表明した松井裕樹（楽天）がMLB挑戦を希望し、加藤貴之（日本ハム）は残留が確実になった。FA宣言した山崎福也（オリックス）はソフトバンク、DeNAなど複数球団による争奪
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