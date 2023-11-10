38Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤ÎÏÓ»þ·×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥Î¡¼¡ÊÃ®¡Ë·¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃ®¤Î¤è¤¦¤ËËÄ¤é¤ó¤À»þ·×¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¿ôÀéËü±ß¤¹¤ëÄ¶¹âµé»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡©¡×¡Ö»î¹çÃæ¤Ö¤Ä¤±¤¿¤é¥¨¥é¤¤¤³¤È¤Ë¡×¤È»þ·×°¦¹¥²È¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥¿¥¤¥¬¡¼¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Haofa1973ÆüËÜ°ì·èÄêÄ¾¸å¤Î´ÆÆÄ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÃå¤±¤Æ¤¤