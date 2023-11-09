9日午後5時25分ごろ、愛知県常滑市北汐見坂1の住宅で「異臭がする」と近隣住民から県警常滑署に通報があった。駆けつけた署員が、住宅内から年齢不詳の3人の遺体を発見した。名古屋市教委、いじめ重大事態の保護者呼び捨て常滑署によると、遺体は女性が2人と男性が1人で、腐敗が進んだ状態だった。同署が身元と死因を調べている。【森田采花】