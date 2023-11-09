大阪府は9日、北部の4市町でクマとみられる目撃情報が10月以降も10件と例年に比べて高い頻度で続いているとして注意を呼びかけた。例年は10月までだが、今年は11月に入っても目撃が続いているという。【図解】もし、クマに出くわしたら…府によると、4市町は茨木、箕面両市と豊能、島本両町。11月に入っても島本町と茨木市で計5件の目撃情報があった。茨木市の山あいでは11月4〜8日に計4カ所で柿の木の食害や爪痕などが確認さ