カンボジアを拠点にした特殊詐欺に関与したとして現地で日本人25人が拘束された事件で、一部が「休みは月1回。外出はできなかった」などと説明していることが、埼玉県警への取材で判明した。埼玉など9道府県警の合同捜査本部は8日夜、現地から日本へ移送中のチャーター機内で全員を詐欺などの容疑で逮捕した。25人はいずれも詐欺の電話をかける「かけ子」だったとみられ、拠点とされるアパートで軟禁生活を強いられていた可能性