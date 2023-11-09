米アップルは8日、同社のメッセージやフェイスタイムなどのアプリで、わいせつな内容の画像が送付された際に「ぼかし」を入れる機能の提供を始めた。日本国内でも利用できる。欧米ではアプリなどで子どもにわいせつな画像を送りつける行為が増えており、対策を講じる。新機能は最新版の基本ソフト「iOS17」向けで、iPhone（アイフォーン）などのプライバシーの設定画面で「オン」にすると利用できる。わいせつな画像を受け取