「頂き女子りりちゃん」を巡る詐欺事件に関連して、詐欺罪に問われた元ホスト岡島弘樹被告（26）に対し、名古屋地裁は9日、懲役2年執行猶予4年（求刑懲役2年）の判決を言い渡した。岩田澄江裁判官は「犯行は計画的で巧妙だ」と述べた。「頂き女子りりちゃん」が作成したマニュアルの一部=2023年8月23日午後6時13分、愛知県警中署この事件ではSNSで「頂き女子りりちゃん」と称し、経済的に困っているなどとうそをついて男性から