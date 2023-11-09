熊本県玉名市の用水路で全長約1メートルの大トカゲが捕獲されてから10日で1週間を迎える。東南アジアなどの暖かい地域で生息し、本来日本にはいない「ミズオオトカゲ」とみられる。いまだ飼い主からの申し出はない。逃げたアミメニシキヘビ発見飼い主「ほっとしたが申し訳ない」「何らかの理由で飼い主が意図的に逃がしたのではないか」。そう話すのは熊本市南区の爬虫（はちゅう）類専門ペットショップ「ZION（ザイオン）」