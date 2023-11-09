カンボジアを拠点に特殊詐欺をしていたとされる男25人が逮捕された事件で、男らが「毎日10時間、拠点のアパートにいた」「休みは月に一度で、外にも出させてもらえなかった」などと供述していることがわかりました。きのう夜、カンボジアの首都プノンペンを拠点に日本の高齢者を狙って特殊詐欺をしていたとして、20歳から42歳の男25人が移送され、逮捕されました。25人は今年8月から9月にかけて、プノンペンのアパートから北海道に