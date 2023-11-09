ロシアの音楽チャンネルが、韓国の人気グループの最新曲ビデオで描かれた虹の色を、雲のように変えて放映したと、ロシアの独立系メディア「バザ」が8日に伝えた。虹色は性的多様性の象徴とされるが、ロシアではLGBTQの情報発信が厳しく規制されており、当局の摘発を恐れたためとみられる。【写真】「この国はクズになった」変わらぬロシアの日常、裏に潜む絶望の声このチャンネルは、ロシアの人気テレビTNTの音楽チャンネル