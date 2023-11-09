[ジュネーブ８日ロイター] - 世界保健機関（ＷＨＯ）は８日、パレスチナ自治区ガザにおいて、イスラエル軍の空爆によって保健システムや清潔な水の利用が途絶え、人々が避難所に押し寄せることで、病気がまん延する恐れが高まっていると警鐘を鳴らした。こうした憂慮すべき傾向の一部は既に表れているという。また燃料不足により海水淡水化プラントが停止し、過密状態のガザで下痢などの細菌感染症が広がるリスクが高まっ