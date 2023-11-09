突然現れた特殊車両！ゼレンスキー大統領の投稿写真に登場ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が2023年11月3日にテレグラムに投稿した画像にM1「エイブラムス」の車体をベースに開発された戦闘工兵車のM1 ABV（アサルト ブリーチャー）が映っていたことで、同車両をウクライナ軍が受領していたことが明らかになりました。アメリカ陸軍のM1150 ABV（画像：アメリカ陸軍）。この画像はゼレンスキー大統領が同国の軍